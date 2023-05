Ve věku 97 let zemřela válečná veteránka Naděžda Brůhová

Zemřela válečná veteránka Naděžda Brůhová. Bývalé spojařce 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu bylo 97 let. O jejím úmrtí informovala Československá obec legionářská. Naděžda Brůhová se poprvé do bojů dostala v karpatsko-dukelské operaci v září 1944. Jejím úkolem bylo navazovat a udržovat spojení mezi pozorovatelnou a dělostřelci, v případě přerušení spojení musela nalézt poškozené místo a opravit ho. Později získala několik československých a sovětských vyznamenání. Před deseti lety ji povýšili do hodnosti majora ve výslužbě.