Ve věku sto let zemřel odborník na akustiku Felix Kolmer

Zemřel Felix Kolmer, vědec, který přežil holokaust. Bylo mu 100 let. Informovala o tom Federace židovských obcí. V roce 1941 se Kolmer dostal do koncentračního tábora v Terezíně, kde mu zemřela matka. O tři roky později ho nacisté transportovali do Osvětimi a konce války se celoživotní skaut Kolmer dočkal v táboře Friedland. Po válce se stal uznávaným odborníkem na akustiku. Byl jedním z průkopníků tohoto oboru v Česku. Felix Kolmer také spolupracoval na odškodňování obětí nacistického teroru. Za svoji činnost dostal několik vyznamenání a ocenění.