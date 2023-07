Ve Vilniusu začíná summit NATO, má vyslat signál o dlouhodobé podpoře Ukrajiny

V litevské metropoli dnes začíná dvoudenní summit NATO, který má přinést další prohloubení vazeb mezi aliancí a Kyjevem v době pokračující ruské agrese na Ukrajině. Lídři členských zemí nejspíše dají zelenou víceletému plánu spolupráce s Kyjevem a poprvé jako s rovným partnerem zasednou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Největším otazníkem je ovšem stanovisko spojenců k vyhlídkám Ukrajiny na členství v paktu.

Dnes čeká lídry 31 aliančních zemí první blok jednání, přičemž zastoupeno bude i Švédsko, které od loňského roku usiluje o přijetí do NATO. Kromě ratifikace jeho kandidatury je dalším klíčovým tématem summitu posilování kolektivní obrany aliance skrze zvyšování armádních rozpočtů a rozšiřování "bojových skupin" na východním křídle NATO. Podle deníku The New York Times jsou na stole plány více než trojnásobného zvýšení stavů v těchto útvarech na celkových až 40.000 vojáků.

Hlavním českým zástupcem ve Vilniusu je prezident Petr Pavel, který má svůj program zahájit dopoledním vystoupením při sérii veřejných rozhovorů s lídry. Do hlavního města Litvy s ním v pondělí večer dorazili také ministr zahraničí Jan Lipavský či ministryně obrany Jana Černochová a šéf generálního štábu Karel Řehka.