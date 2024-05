Ve Vysokých Tatrách na Slovensku zemřel při pádu 43letý český turista. Plánoval sám vystoupit na nejvyšší slovenskou horu Gerlachovský štít. Informovala o tom dnes slovenská horská záchranná služba (HZS). Horší záchranáři vyrazili do terénu poté, co obdrželi informaci, že turista je nezvěstný. Jeho přítelkyně poskytla HZS údaje o přibližném pohybu muže, které sám zaznamenal mobilním telefonem. Tělo turisty záchranáři našli z vrtulníku v masivu Gerlachovského štítu. Následně bylo z vysokohorského terénu převezeno do údolí.