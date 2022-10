Ve Zlíně se představí robotické hračky

Školy, firmy a další instituce připravily ve Zlíně pro nadšence do programování i rodiny s dětmi první ročník akce Robotické hračky. Uskuteční se v sobotu 5. listopadu v Baťově institutu. Cílem programu je představit dětem a všem zájemcům nejrůznější programovatelné robotické hračky prostřednictvím interaktivních workshopů, sdělila ČTK organizátorka Věra Stojarová.

Programování bude v budoucnu podle Stojarové patřit k důležitým dovednostem a uplatnitelnost bude větší než dnes. "Podle analýz trhu práce se programování bude hodit nejen v IT profesích, ale v povoláních, kde si to zatím nedokážeme představit. Robotizace se pomalu dostává do nejrůznějších oborů. Podle IT expertů bude za pár let velmi obtížné najít bez této dovednosti uplatnění na pracovním trhu a tomu se pomalu přizpůsobuje i výuka informatiky na českých školách," uvedla Stojarová.