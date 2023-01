Vědci: Modernizace farem má v Česku negativní vliv na některé druhy ptáků

Některé druhy ptáků ohrožuje modernizace farem. Vyplývá to z nového výzkumu odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Podle výsledků na statcích například s polootevřenými stájemi žije třikrát méně vlaštovek, jiřiček nebo sýčků než na farmách s klasickými půdami. Na moderních farmách totiž nemají ptáci tolik vhodných míst k hnízdění, jak vysvětluje Martin Šálek z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. „Konstrukčně jsou řešeny z ocelových nebo dřevěných materiálů, chybí štěrbiny a dutiny, kde mohou hnízdit a vlaštovky na to nedokáží nalepit svá hnízda.“ Ptákům také chybí potrava, především hmyz. Pokles populace polních ptáků se zatím nedaří zastavit i přes to, že pro zemědělce existují dotace, které se na ochranu ohrožených druhů zaměřují. Podle Zemědělského svazu je v Česku čerpají stovky zemědělců.