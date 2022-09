Vědci z Přírodovědecké fakulty olomoucké Univerzity Palackého začali pomocí dronů mapovat oblast Litovelského Pomoraví. Zjišťují, kde by se mohla líhniště vyskytovat líhniště komárů. Do nich pak umístí senzory a budou zjišťovat, jaké faktory mají vliv na líhnutí obtížného hmyzu. Na základě výsledků vědci budou příští rok do líhnišť aplikovat tzv. larvicidní přípravek. Uvedl to hlavní řešitel projektu Jan Brus.