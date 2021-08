Vědci v Brně zkoumají protein, který možná chrání nádory před léčbou

Za selhávání léčby rakoviny může být v některých případech zodpovědný protein metalothionein, který dlouhodobě zkoumá tým Vojtěcha Adama z Mendelovy univerzity v Brně. Metalothionein možná umí nádorové buňky ochránit před cytostatiky, a tím hatí snahu lékařů. Řešením by se v budoucnu mohla stát pilulka podávaná na začátku chemoterapie. Pacient by ji dostal proto, aby metalothionein nezvýšil svou produkci, a nádor se tedy nemohl bránit, oznámil v tiskové zprávě Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Vedoucí ústavu Adam studuje metalothionein už asi 20 let. Zprvu jej zaujala jeho schopnost chránit buňky před toxickými kovy. Před několika lety získal prestižní ERC grant od Evropské výzkumné rady. "Podařilo se nám už i na zvířecích modelech potvrdit, že pokud zvýšíme tvorbu metalothioneinu v těle, zvýšíme tak rezistenci nádoru vůči cytostatikům. Tyto teorie byly známé již dříve, nám se ale podařilo je věrohodně prokázat a argumentačně podložit," uvedl Adam, který je zároveň prorektorem Mendelovy univerzity.