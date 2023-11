Vědci z liberecké univerzity umí znovu využít staré oděvy včetně knoflíků a zipů

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli technologii, která umožňuje znovu využít staré oděvy včetně knoflíků nebo zipů. Materiál se rozemele, směs se zalije pryskyřicí a vylisuje se z ní pevná deska, případně je možné lisovat směs do formy. Vyrobený materiál může najít uplatnění ve stavebnictví, při výrobě nábytku, ale také třeba v automobilovém průmyslu, řekl dnes novinářům Roman Knížek, vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní TUL.

"Uplatnění může najít všude, kde se dá pracovat s plastem, protože to dokáže plně nahradit plastové součásti. Je to znovu recyklovatelné stejnou technologií. Po roce a půl se nám to podařilo dostat do takové fáze, že jsme tu technologii mohli patentovat a udělat na to užitný vzor," doplnil Knížek. Vývoj financovala univerzita bez dotací. Aby mohla pokračovat ve vývoji nových aplikací textilního recyklátu, chce ho katedra financovat prodejem ramínek na šaty, která jsou z nového materiálu vyrobená.

Iniciátorem výzkumu byla Diakonie Broumov, která už 30 let pomáhá lidem v nouzi a sbírá, třídí a dál zpracovává použitý textil. Měsíčně v diakonii vytřídí 400 až 500 tun textilního materiálu, z toho zhruba 30 procent oděvů a obuvi se vrací do oběhu, asi polovina se dá znovu využít třeba na čisticí hadry. Zbylá část ale dnes končí na skládkách či ve spalovně, protože pro ně není využití. "Denně jsou to asi čtyři tuny odpadu," řekl předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský.