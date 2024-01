Vědci z Masarykovy univerzity zkoumají zdravotní rizika z předmětů denní potřeby

Centrum Recetox Masarykovy univerzity v Brně vstoupilo do evropského výzkumného projektu Endomix, jehož cílem je odhalit dopad tzv. endokrinních disruptorů na zdraví a přinést doporučení, jak se těchto chemikálií vyvarovat. Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které jsou obsaženy v produktech denní potřeby a mohou narušovat a poškozovat lidský hormonální systém. Do těla se dostávají jídlem, pitím, vstřebávají se kůží nebo je lidé vdechují v podobě drobných částic. Nebezpečí představují zejména směsi těchto látek, uvedla univerzita na svém webu. Projekt má přinést odpovědi na to, jak látky působí na zdraví, jaká onemocnění mohou způsobit či urychlit nebo kde a jak přesně v těle působí. Výzkum se zaměří také na to, jak směsi těchto látek ovlivňují imunitní systém, a to zejména na jejich roli při chronických onemocněních, jako jsou astma, alergie, poruchy reprodukce a metabolická onemocnění. Počáteční fáze proto zahrnuje analýzu biologických vzorků.