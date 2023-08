Vědci z Mendelovy univerzity vyvíjejí ekologické přípravky na ochranu rostlin

Mezinárodní tým vědců koordinovaný odborníky z brněnské Mendelovy univerzity pracuje od letošního roku na vývoji přírodních produktů, které mají ochránit rostliny před nepříznivými klimatickými podmínkami. Hlavní výhodou je jejich biologická odbouratelnost, mohly by být alternativou k syntetickým hnojivům, uvedla univerzita v tiskové zprávě. Čtyřletý projekt, do kterého se zapojili odborníci ze sedmi zemí napříč Evropou, Afrikou a Jižní Amerikou, podpořila milionem eur (asi 24 miliony korun) Evropská unie. Základem vyvíjených přípravků jsou rostlinné biostimulanty na bázi přírodních sloučenin a extraktů. Měly by vést k odolnosti i růstu plodin, a to udržitelným způsobem. Kromě biostimulantů mají přípravky obsahovat také fungicidy založené na rostlinných molekulách RNA.