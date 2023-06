Vědci ze zlínské univerzity testují hydrogely ze syrovátky při obnově lesů

ědci z Centra polymerních systémů (CPS) zlínské Univerzity Tomáše Bati testují vyvíjené hydrogely ze syrovátky v praxi, a to při obnově lesů. ČTK to dnes sdělila mluvčí univerzity Petra Svěráková. Hydrogely dokážou udržet vláhu v půdě a jsou plně rozložitelné na neškodné látky, které jsou pak zdrojem živin pro rostliny. Syrovátka je jednou ze základních surovin pro jejich přípravu. "Výsledky laboratorního testování nám vycházely velmi dobře. Proto jsme se rozhodli oslovit Lesy České republiky, konkrétně Lesní správu Buchlovice a Lesní správu Strážnice, abychom mohli vyrobené hydrogely vyzkoušet přímo v praxi," uvedl ředitel CPS a hlavní řešitel projektu Vladimír Sedlařík. Hydrogely se použily při výsadbě sazenic dubů při obnově lesa v lokalitě Pískovny Bzenec, kde sušší klima a písčitá půda komplikují úspěšné zalesnění. "Očekáváme, že syrovátkové hydrogely by mohly vytvořit vhodnější podmínky pro zakořenění a následný růst, a to díky své schopnosti poutat srážkovou vodu, kterou poté postupně uvolňují do půdy hlavně ke kořenovému systému rostlin v období sucha," uvedla vědkyně Silvie Duřpeková.