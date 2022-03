Vedení Prahy žádá, aby stát vytvořil systém ubytovávání uprchlíků v krajích

Vedení hlavního města požaduje, aby stát vytvořil jasný systém ubytovávání ukrajinských uprchlíků v jednotlivých krajích. Důvodem je nedostatečná kapacita v Praze. Město rovněž chce, aby vznikl centrální informační systém, do něhož by měly přístup všechny složky včetně samospráv nebo neziskových organizací. Zároveň je třeba zvýšit příspěvek na bydlení a zavést příspěvky pro soukromé vlastníky nemovitostí. Novinářům to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN) a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Asistenční centrum pro Prahu a Středočeský kraj v Kongresovém centru Praha (KCP) od začátku války na Ukrajině odbavilo již přes 36.000 uprchlíků. "Stát se musí ujmout svých rolí. My nejsme schopni zajistit relokační mechanismus (systém rozmisťování uprchlíků do krajů), stejně tak nejsme schopni z legislativních důvodů řešit sdílený informační systém. To jsou objektivní skutečnosti, se kterými se potýkáme, a musí je vyřešit stát," řekl Hřib. Největší problém má Praha právě s ubytováním a rozmisťováním uprchlíků do ostatních krajů. Někteří uprchlíci tak musí nocovat na lavičkách v KCP, než se pro ně najde ubytování. Na bydlení někteří čekají více než 24 hodin.