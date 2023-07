Vedle automatické valorizace navrhuje vnitro v novele o obcích sdílení úředníků

Automatickou valorizaci odměn pro zastupitele obcí a krajů, ale také zavedení možnosti hlasování zastupitelstev on-line či sdílení úředníků obsahuje novela zákona o obcích a krajích, kterou ve středu projedná vláda. Norma podle ředitele odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra Miroslava Veselého nabídne obcím a krajům také nástroje, jak efektivněji a operativněji reagovat na krizové stavy, jako byla například situace po řádění tornáda na jihu Moravy před dvěma lety či epidemie covidu-19.

V případě mimořádných stavů by tak mohlo být například svoláno nestandardně pouze dva dny předem zastupitelstvo, část pravomocí by mohla přejít na starostu či primátora, řekl Veselý ČTK. Nejmenším obcím by mohla při vykonávání přenesené působnosti pomáhat možnost sdílení takzvaného létajícího úředníka. "Jeden úředník by měl být společný pro několik obcí, byl by zaměstnancem společenství obcí a ty by si ho víceméně půjčovaly," popsal návrh Veselý s tím, že obce by tak ušetřily na nákladech na vzdělávání a rozvoj úředníků.