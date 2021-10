Velká pardubická se jako loni poběží o tři miliony, o dva méně než před pandemií

V neděli se poběží 131. ročník Velké pardubické. Tento dostih je nejlépe dotovaným v celé sezoně, letos si mezi sebou budou jezdci a majitelé dělit částku tři miliony korun. To je stejná částka jako v minulém koronavirovém ročníku. Běhá se ale o dva miliony korun méně než ještě před dvěma lety. Trenér a osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa říká, že kdyby byla částka vyšší, byl by dostih atraktivní i pro zahraniční účastníky, kteří letos znovu na startu nebudou. Předseda představenstva pardubického dostihového spolku Petr Kvaš říká, že zvažovali navýšení dotace, nakonec k tomu ale nedošlo kvůli obavám, aby se nedostali do černých čísel.