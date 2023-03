Velká zimní střediska v Česku stále nabízejí dobré podmínky pro lyžaře

Velká lyžařská střediska v Česku mají před posledním týdnem jarních prázdnin stále velmi dobré podmínky. Podle provozovatelů by je neměla ohrozit ani obleva a předpokládají, že minimálně do konce března udrží areály v provozu. Naproti tomu v níže položených místech se situace kvůli oteplení zhoršila, v některých malých centrech se vleky podle zjištění ČTK už i zastavily. Sníh odtává také v běžeckých stopách, ve vyšších polohách jsou ale sjízdné. V Krkonoších v týdnu napadlo půl metru sněhu a hlavní střediska by tam stejně jako v Orlických horách nemělo oteplení ohrozit. Třeba Špindlerův Mlýn má sněhu tolik, že může být v provozu do Velikonoc v dubnu. Do Velikonočního pondělí pojede i orlickohorský areál Říčky. Díky nedávnému sněžení mohou do vyšších poloh bez obav i běžkaři. Tratě jsou pro ně připravené také v Jizerských horách. Dobré podmínky jsou pro lyžaře ve vyšších polohách i na jihu Čech. Na Lipně jsou v provozu všechny lanovky i sjezdovky, podobně v areálu na Zadově. Vyrazit lze na lyže i do Krušných hor nebo Jeseníků,