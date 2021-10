Velkou pardubickou vyhrál Talent s žokejem Složilem

Velkou pardubickou vyhrál nečekaně Talent s žokejem Pavlem Složilem. Desetiletý ryzák a svěřenec trenérky Hany Kabelkové ve finiši porazil po boji Evžena s Jaroslavem Myškou, jenž se pokoušel o první triumf dvacet let po svém premiérovém startu. Třetím místem se o další překvapení postaral Mr Spex v sedle s Janem Kratochvílem. Do cíle slavného dostihu po řadě pádů doběhlo jen devět koní z osmnácti.

"Moc si toho vážím. Je obrovský zážitek vyhrát největší dostih v České republice na super nachystaném koni. Všechno patří koni, já jsem se ho jenom snažil provést v pořádku. Jsou to velké emoce," řekl Složil mladší novinářům. Druhý Myška si dojel pro nejlepší výsledek kariéry. "Jedno oko pláče, uteklo to o kousek, sahali jsme po výhře. Evžen sám usoudil, že už toho koně neporazí, jak se dostal o hlavu před nás. Už jsem cítil, že rezignoval a nechtěl jít. Ale výkon podal parádní a máme se na co těšit. Je to mladý kůň, takže úplně super výkon," uvedl Myška.

Loňský vítěz Hegnus obsadil páté místo za dalším koněm, který Velkou pardubickou v minulosti také vyhrál: šampion z roku 2017 No Time To Lose doběhl čtvrtý. Podle sázkových kanceláří byl největším favoritem těsně před startem No Time To Lose s žokejem Ondřejem Velkem a kurzem 4:1.