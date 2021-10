Velvyslanci, kterým Hrad zatím nepotvrdil listiny, mají omezené pravomoci

Situace kolem hospitalizace prezidenta Miloše Zemana má dopad i na velvyslance, kteří do Prahy dorazili na svoji misi v posledních týdnech. Pražský hrad v některých případech nepotvrdil jejich pověřovací listiny, a velvyslanci tak mají omezené pole působnosti. Podle informací ČTK se to týká například nového italského velvyslance Maura Marsiliho, se kterým česká vláda vyjádřila agrément a který do Česka dorazil začátkem října. Tiskový odbor české diplomacie ČTK nesdělil, kterých velvyslanců se aktuálně situace týká. Podle diplomatické listiny ministerstva zahraničí z 24. srpna čeká předání pověřovacích listin prezidentovi na dvacítku velvyslanců, kterým už Česko udělilo tzv. agrément, tedy souhlas s působením v zemi. Osm z nich byli velvyslanci sídlící v Praze, zbývajících 12 působí v jiné zemi, přestože mají na starosti i styky s Českem. Podle dokumentu na předání pověřovacích listin hlavě státu, po kterém může velvyslanec začít oficiálně vykonávat svůj úřad, čekali na konci srpna například zástupci Běloruska, Polska nebo Dánska. Celkem v Česku působí diplomatičtí zástupci zhruba 130 zemí. Po předání kopií pověřovacích listin řediteli diplomatického protokolu ministerstva zahraničí umožňuje diplomatická praxe v České republice designovaným velvyslancům, aby vykonávali běžné pracovní povinnosti v rámci své diplomatické mise i mimo ni, a to na ministerstvu zahraničí či s jinými českými institucemi, orgány či jinými diplomatickými misemi. Je ale omezen jejich kontakt se členy vlády a Parlamentu, sdělilo na dotaz ČTK ministerstvo zahraničí.