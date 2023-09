Velvyslanec Kmoníček: Vietnamský parlament by měl letos řešit bezvízový styk pro Čechy

Na konci roku by se vietnamský parlament měl vrátit k debatě o zařazení Česka na seznam zemí s bezvízovým stykem pro krátkodobé pobyty. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Hanoji Hynek Kmoníček. Původně se předpokládalo, že by se tak mohlo stát už v polovině tohoto roku.

Česko i vietnamské turistické kanceláře podle velvyslance tlačí na to, aby víza bylo 90denní a vícevstupná. Aktuálně totiž ve Vietnamu platí to, že český turista do země přijede, prohlédne si ji, pak například odjede do Kambodže a když chce zpět do Česka letět z Hanoje, nemůže, protože má vízum jen na jeden vstup. "Zpátky letí přes Thajsko a Dubaj a vietnamská strana se diví, že neutratil u nich. Nemohl. On by rád," poznamenal Kmoníček. Jedná se také o zavedení přímé letecké linky mezi Hanojí a Prahou. Černínský palác také připravuje otevření Českého centra v Hanoji, podle Kmoníčka by to mohlo být v říjnu.

Kmoníček předpokládá, že se v následujících letech vyrovná poměr mezi vývozem a dovozem do Vietnamu i v souvislosti s působením Škody Auto v asijské zemi. V nově budovaném závodě by se měly od příštího roku montovat modely Kushaq a Slavia. Kompletní sada dílů potřebných pro sestavení těchto modelů se bude dodávat z výrobního závodu značky Škoda v Indii. Dnes existuje velká disproporce. Obchodní výměna sice dosahuje až 2,3 miliardy dolarů (zhruba 51 miliard korun), až 2,1 miliardy ale činí vietnamský vývoz do Česka.