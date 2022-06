Velvyslanec: Švédsko ČR nabídne bezplatný převod používaných gripenů

Švédsko Česku nabídne bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen. ČTK to v rozhovoru řekl švédský velvyslanec Fredrik Jörgensen. Letouny by byly modernizovány a Česko by si zároveň mohlo zakoupit nejmodernější verzi Gripen E. Podle ambasadora jde o atraktivní ekonomickou nabídku. Zdůraznil, že švédský výrobce Saab je schopen nové stroje dodat bez dlouhé čekací doby. Za důležité také považuje to, že by česká armáda nemusela měnit zázemí, které letouny potřebují.

Česká republika si ze Švédska pronajímá 12 stíhacích letounů Gripen C/D v jednomístné verzi a dva ve verzi dvoumístné. Pronájem skončí v roce 2027 a může být o dva roky prodloužen. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) avizovala, že bude chtít o dalším osudu českého stíhacího letectva rozhodnout co nejdříve, z armády už dostala vojenské doporučení dalšího postupu.