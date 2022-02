Velvyslanec ve Francii a mediální podnikatel Fleischmann slaví sedmdesátiny

Současný velvyslanec ve Francii a známý mediální podnikatel Michel Fleischmann 8. února oslaví sedmdesátiny. Je jednou z nejvlivnějších osobností české mediální scény. Dlouhá léta působí jako prezident mediální skupiny Lagardere Active ČR, která vlastní mimo jiné rádia Evropa 2 a Frekvence 1. V roce 2020 se stal velvyslancem ve Francii.

Pražský rodák žil od poloviny 60. let ve Francii, kde jeho otec pracoval jako kulturní rada na československém velvyslanectví. Po potlačení Pražského jara v srpnu 1968 se jeho rodina rozhodla ve Francii usadit natrvalo. Fleischmann vystudoval moderní francouzskou literaturu na pařížské Sorbonně. Řadu let pracoval ve francouzském státním rozhlase jako režisér pořadů a her. Po roce 1989 se vrátil zpět do Československa a založil zde první formátovou soukromou stanici Evropa 2. Do francouzštiny přeložil například básně Jaroslava Seiferta.