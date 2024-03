Velvyslankyně: Pro Švédsko je vstup do NATO obrovskou úlevou

Pro Švédsko je vstup do Severoatlantické aliance (NATO) obrovskou úlevou. V rozhovoru to ČTK řekla česká velvyslankyně ve Stockholmu Anita Grmelová. Od začátku války na Ukrajině a finského rozhodnutí, které předcházelo švédskému, tato země ztratila svého největšího bilaterálního partnera - neutrální Finsko. Spolupráce samozřejmě pokračovala, ale v situaci, kdy by jeden z nich byl členem NATO a druhý ne, by nemohla fungovat stejně dobře jako dříve. Oficiálně se Švédsko stalo členem aliance ve čtvrtek, jako poslední jeho vstup stvrdilo Maďarsko.

Velvyslankyně v rozhovoru dále uvedla, že česko-švédské vztahy lze považovat za výborné, nicméně existuje velký prostor pro přiblížení obou zemí. Státy spojilo nedávné předsednictví v Radě Evropské unie.