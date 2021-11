Většina lidí s diagnózou HIV se v ČR léčí, díky tomu jsou neinfekční

Naprostá většina lidí, kteří ví o své HIV pozitivitě, se v Česku léčí. Pokud berou léky správně, mohou dosáhnout takové hladiny virové nálože, kterou lékaři označují jako nezjistitelnou, a tudíž neinfekční. Takového výsledku léčby dosahuje 97,5 procenta léčených. V rozhovoru s ČTK to řekl Robert Hejzák, předseda pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc.

Lidé, kteří mají větší riziko nákazy, tedy především gayové, také mohou preventivně užívat léky, které zabraňují nákaze a fungují podobně jako u žen antikoncepce. Na 1. prosince připadá světový den AIDS. V Česku žije s diagnózou HIV pozitivní kolem 4000 lidí, z toho 98,5 procenta z nich se léčí. V populaci je ale podle Hejzáka asi dalších 600 až 1000 lidí, kteří o své nákaze neví, a mohou ji tak šířit.

Léčba lidí s HIV prošla v posledních desetiletích obrovským vývojem. S virem dnes mohou lidé žít běžný život, dožít se 80 let. "V dnešní době by měl Freddie Mercury úplně jiný příběh, skončilo by to jinak. Dneska HIV znamená úplně jiný život," konstatoval Hejzák s odkazem na britského zpěváka a člena skupiny Queen, který nemoci AIDS před 30 lety podlehl.