Většina romských uprchlíků z Ukrajiny v Bezděčíně chce v Česku zůstat

Přes 40 romských uprchlíků z Ukrajiny žije v ubytovně v mladoboleslavském Bezděčíně, většina jsou ženy a děti. Od dubna převzal správu ubytovny od Správy uprchlických zařízení Středočeský kraj. O romské uprchlíky v Bezděčíně se stará sdružení Romodrom. Podle Andrey Šťastné z liberecké pobočky sdružení by chtělo 90 procent z nich v Česku zůstat. Ubytování dalších romských uprchlíků ministerstvo vnitra ve Středočeském kraji zatím neplánuje. V trojici krajů, v nichž byly vytipovány objekty pro tyto účely, region zmínil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) omylem, sdělil ČTK jeho mluvčí Jakub Veinlich. Dvoupatrová ubytovna v Bezděčíně běžně slouží pro sezonní pracovníky v Mladé Boleslavi, v období covidu byla zavřená. Po otevření letos na jaře ji majitel poskytl Správě uprchlických zařízení. Je zde kolem 90 ukrajinských běženců, polovina Romové. "Hned na začátku války na Ukrajině jsme navázali spolupráci se Správou uprchlických zařízení a obrátili jsme se na asistenční centrum v Mladé Boleslavi. V březnu se to ustalovalo, lidi to brali spíš jako tranzit a třeba šli dál za svojí rodinou do jiných měst či zemí, ale teď už jsou zde převážně ti, co plánují zůstat," řekla ČTK Šťastná.