Většina státních památek zdraží vstupné, návštěvníky čekají nově zpřístupněné prostory

Většina státních památek v hlavní sezoně, která letos začíná 28. března, zdraží vstupné. Zvýšení bude od 20 do 60 korun, na čtvrtině památek se vstupné nezmění. Národní památkový ústav to zdůvodnil zvýšenými náklady na správu památek a úspornými opatřeními ministerstva kultury. Systém slev nastavený v minulých letech ale zůstává stejný. Stovka památek, které NPÚ spravuje, se veřejnosti letos otevře už na Zelený čtvrtek 28. března a v každodenním provozu zůstane otevřená po celé velikonoční svátky. Od 2. dubna pak budou mít památky pravidelný návštěvnický režim. Návštěvníky letos čekají na několika památkách nově zpřístupněné prostory. Nové prohlídkové trasy a prostory se otevřou například na státním zámku Litomyšl, který se od loňského února rekonstruuje. Na zámku Uherčice na Znojemsku se zpřístupní obnovené zámecké interiéry prvního patra východního křídla, jejichž výzdoba patří k nejhodnotnějším prvkům celého areálu. Na šumavském hradu Velhartice zavede návštěvníky nová trasa do sklepních prostor takzvaného Huertova zámeckého křídla. Opravené zahrady se otevřou na státním zámku Lysice na Blanensku, a to včetně technické památky, raritní fíkovny s posuvnou střechou. Kompletní obnovu prodělal také Letohrádek Bellarie na státním hradu a zámku Český Krumlov a od září ho představí nová návštěvnická trasa. Barokní lékárna se veřejnosti otevře v klášteře Zlatá Koruna. Další nové instalace budou součástí projektu Po stopách šlechtických rodů, který se letos zaměří na Habsburky. NPÚ chce představit, jak Habsburkové bydleli v Čechách a na Moravě od 18. do 20. století. Hlavními habsburskými objekty budou zámky Konopiště, Ploskovice a Zákupy.