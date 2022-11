Většina tepláren v Česku se chystá příští rok zdražit

Energetická společnost ČEZ Teplárenská bude příští rok zvyšovat ceny tepla. A to v průměru o 20 procent. ČEZ zdůvodňuje zdražení hlavně navýšením nákladů na palivo nebo emisní povolenky. Na zdražení by se ale podle Teplárenského sdružení měli připravit zákazníci většiny dodavatelů v Česku. Podle sdružení se to týká skoro čtyř milionů odběratelů v Česku. Mnohdy budou platit i dvojnásobek současných plateb. Podle ředitele sdružení Martina Hájka ale bude záležet na zdrojích výroby tepla. Nejvíce tepláren používá uhlí, které nejspíš zdraží o desítky procent. Naopak v případě některých tepláren na zemní plyn může podle Hájka cena i klesnout. A to proto, že předchozí masivní zdražení plynu už dříve zvedlo ceny tepla na takovou výši, že zastropování cen přijaté vládou ceny pro koncové zákazníky teď sníží.