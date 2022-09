Většina Ukrajinců ve věku od 15 do 18 let není v Česku zapsaná na žádné škole

Až 15 tisíc ukrajinských uprchlíků ve věku od 15 do 18 let není zapsaných do žádné české střední školy nebo učiliště. Vyplývá to z údajů ministerstev vnitra a školství. Resort školství proto spouští informační kampaň na sociálních sítích, aby mladé Ukrajince do škol přilákal. Překážkou přijetí je taky často neznalost českého jazyka. Programový ředitel Eduinu Miroslav Hřebecký si ale myslí, že jsou ředitelé středních škol na uchazeče o studium z Ukrajiny příliš přísní. Ministerstvo školství by podle něj mělo ředitele k přijímání těchto studentů motivovat. Podle ministra školství z hnutí STAN Vladimíra Balaše by měli ukrajinští středoškoláci bez míst v českých školách zatím měli kombinovat výuku češtiny s online vyučováním z Ukrajiny.