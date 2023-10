Víc než 500 veřejných škol si rozdělí přes 101 milionů na ukrajinské asistenty

Pět set deset českých veřejných škol si rozdělí 101 milionů korun na ukrajinské asistenty pedagoga. Informoval o tom Svatopluk Pohořelý z ministerstva školství. Z přidělených peněz se zaplatí 645 plných úvazků ukrajinských asistentů. Peníze poputují do necelých pěti procent všech mateřských, základních a středních škol v Česku. Pomůžou tak zhruba 15 tisícům žáků na základních školách, a zhruba tisícovce v mateřských a středních školých dohromady. Částka by měla mimo jiné pokrýt platy ukrajinských asistentů od začátku září do konce kalendářního roku. Ministerstvo školství hradí ukrajinské asistenty druhým rokem.