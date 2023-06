Více než polovina českých domácností si pěstuje vlastní ovoce a zeleninu a pro pětinu z těchto domácností se jedná o důležitý zdroj, ve svém množství srovnatelný s nákupem těchto produktů. Vyplývá to z dat, která vědcům Národního institutu SYRI poskytuje poskytuje Český sociálněvědní datový archiv. Zástupci SYRI o tom informovali v tiskové zprávě. Pěstováním ovoce se konkrétně zabývá 55 procent domácností, dalších 7 procent o tom uvažuje, 11 procent ovoce a zeleninu sice v současnosti nepěstuje, ale dříve pěstovalo, a 27 procent domácností o tomto kroku neuvažuje vůbec.„Když se podíváme na tato data podrobněji, tak pro 19 procent domácností jsou doma pěstované potraviny důležitým zdrojem na úrovni nákupů v obchodech,“ uvedl výzkumník SYRI a Akademie věd ČR Jan Vávra. Dalších 37 procent domácností bere své vypěstované potraviny jako doplňující zdroj, který pro tyto domácnosti má určitý význam i co do množství.