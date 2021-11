Vinaři: Na moravských vinicích zbývá sklidit pětinu hroznů

Hlavní část sklizně hroznů je na většině moravských vinic u konce, v průměru zbývá sklidit okolo 20 procent hroznů. Celková sklizeň by měla být proti dlouhodobému průměru o několik procent vyšší. Hrozny z letošní sklizně mají vysokou cukernatost a mírně vyšší obsah kyselin, které zaručují výraznou aromatičnost. Na tiskové konferenci to řekl prezident Vinařské unie Ondřej Beránek. Vinaři se podle něj shodují na tom, že nový ročník vyniká vysokou kvalitou a budou v něm hojně zastoupena výjimečná vína. Beránek nevyloučil zdražení vína. Jeho cenu podle něj určuje řada faktorů, včetně cen vstupů, jako obalového materiálu, energie či služeb, které rostou enormním tempem. "Troufnu si říct, že to nebudou schopni vinaři v příštím roce absorbovat nebo pokrýt ze svých marží. Můj osobní odhad je, že většina vinařů bude muset zdražit," řekl ČTK.