Vítězem ankety Kemp roku 2023 je Autocamp Sedmihorky v Libereckém kraji

Absolutním vítězem ankety Kemp roku 2023 se stal Autocamp Sedmihorky v Libereckém kraji. Sesadil tak Camping Rožnov ve Zlínském kraji, který prvenství získal loni a tento rok se přemístil na třetí příčku. Druhé místo připadlo Novému kempu Riviéra Zbečno ze Středočeského kraje. Mezi více než 1600 českými a slovenskými kempy bylo letos v anketě, která se uskutečnila od 19. června do 31. srpna, rozděleno 22.977 hlasů. Vyplývá to z tiskové zprávy on-line průvodce kempy Dokempu.cz, který anketu organizuje. V kempech se loni v Česku podle dat České statistického úřadu ubytovalo přibližně 1,46 milionu lidí. Bylo to více než v roce 2019 před koronavirovou pandemií, kdy počet hostů činil asi 1,4 milionu. Ve srovnání s rokem 2021 počet narostl o zhruba 130.000 návštěvníků. "Naším cílem bylo uživatele platformy Dokempu.cz seznámit s dosud neobjevenými kempy a dát jim možnost co nejrozmanitějšího výběru atraktivních míst dle zájmových kategorií," uvedl ředitel platformy Lukáš Janoušek. Vedle titulu kemp roku 2023 si Autocamp Sedmihorky odnesl ještě prvenství v kategoriích nejlepší rodinný a nejlepší ekologický kemp.