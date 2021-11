Vklady živnostníků u bank v září klesly nejvíce od začátku roku 2020

Vklady živnostníků u českých bank v září klesly na 175 miliard korun a byly o deset miliard nižší než v srpnu. Snížily se tak nejvíce od začátku roku 2020. Objem úvěrů se téměř nezměnil a stejně jako v srpnu dosahoval 47 miliard korun. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat České národní banky a portálu Informace o firmách. "Co za tímto rychlým poklesem stojí, je v tuto chvíli těžké odhadnout, stejně jako to, jak se bude situace vyvíjet v dalších měsících. Vzhledem k rostoucím nákladům a pokračujícím inflačním tlakům je ale pravděpodobné, že dojde ke stagnaci nebo poklesu úspor, a to nejen mezi živnostníky," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.