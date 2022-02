Vláda brzy vyhlásí tendr na stavbu bloku v Dukovanech

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) v nejbližších týdnech vyhlásí tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vyhodnocení by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Zkušební provoz je nutné spustit v roce 2036. Česká republika má dostatečné nástroje k tomu, aby do projektu kdykoliv zasáhla a ohlídala tak, kdo bude například dodavatelem technologií. Fiala to dnes řekl v České televizi

Výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje mělo být vyhlášeno už za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), která byla u moci mezi lety 2014 až 2017. Nepodařilo se to ani předchozímu kabinetu Andreje Babiše (ANO). Možnou stavbu brzdily hlavně nejasnosti ve způsobu financování. To by měl nakonec zřejmě plně zajistit stát.

Dalším problémem byl zájem o stavbu ze strany ruských a čínských firem. Prezident Miloš Zeman loni v září podepsal tzv. nízkouhlíkový zákon. Ten mimo jiné prostřednictvím bezpečnostních záruk počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Mezi uchazeče na stavbu nového bloku v Dukovanech patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse.