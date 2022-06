Vláda bude dnes s odbory a zaměstnavateli jednat o dopadech inflace a války

Zástupci vlády budou dnes s odbory a zaměstnavateli jednat o dopadech inflace a války na Ukrajině na české hospodářství. Podle pozvánky probere tripartita také strategický plán zemědělské politiky, čerpání peněz z fondů EU, téma zaměstnávání cizinců či plán na naplnění českého předsednictví EU. To převezme Česko od Francie za necelé dva týdny.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula ČTK řekl, že neočekává posun v debatě o požadavku na zvýšení platů ve veřejné sféře. Ve stávkové pohotovosti na podporu růstu platů jsou vedle úřednických odborů i další svazy. Premiér Petr Fiala (ODS) v květnu uvedl, že dohodu by chtěl mít uzavřenou do konce června.

Vláda se kloní k úpravě, která nebude kopírovat inflaci. Podle Středuly by odbory souhlasily s růstem výdělků od července o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a ostatním o 7,6 procenta. Peníze odbory chtějí do tarifů, tedy do základu výdělku.