Vláda bude jednat o navýšení rozpočtu pro ministerstvo školství

Ministr školství Mikuláš Bek informoval, že vláda bude v příštích dvou týdnech aktivně jednat o navýšení rozpočtu školství. O financích by mělo být jasno do konce února. Podle ministra dostane jeho resort slíbené čtyři miliardy, o dalších prostředcích se jedná. Zvýšení by se mohlo týkat i dalších ministerstev. Jmenovitě Bek zmínil vnitro či kulturu.

Vládní politici budou debatovat o rozdělení neutracených peněz z minulého roku. Loňský rozpočet totiž skončil v menším schodku, než se původně předpokládalo. Podle ministra si především pozornost zaslouží bezpečnost. Zmínil to v reakci na události na FF UK.