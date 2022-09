Vláda bude krizi řešit novelou energetického zákona

Řešením energetické krize podle vicepremiéra a předsedy STAN Víta Rakušana není závislost na ruském plynu, což chtěli svolavatelé sobotní protivládní demonstrace. Rakušan slíbil, že vláda bude lépe a jednodušeji své kroky vysvětlovat. Kabinet chce například novelou energetického zákona zabránit obchodníkům s energiemi, aby mohli zákazníkům bez omezení zvyšovat zálohy. Uvedl to dnes v diskusním pořadu CNN Prima News.

"Vláda nenechá lidi v nouzi, dělá maximum možného, přijde s adresnou pomocí," prohlásil Rakušan. Rozhodně nebude nikdo, komu by vláda nebyla schopna a ochotna pomoci. Řešením není zvyšování závislosti na ruském plynu separátními dohodami, jak žádali organizátoři sobotní protivládní demonstrace, ale oddělení ceny elektřiny a plynu na evropské úrovni. Předseda poslanců opoziční SPD Radim Fiala uvedl, že vláda nemá řešení energetické krize. Řekl, že celoevropské řešení se nepodaří, a i kdyby ano, na ceny nebude mít výrazný vliv.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Síkela to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.