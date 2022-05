Vláda bude v úterý na mimořádné schůzi řešit uprchlickou krizi

Vláda se v úterý sejde na mimořádném jednání. Ministři budou mluvit o dalším postupu při řešení uprchlické krize. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí vlády Václav Smolka. Nevyloučil, že ministři projednají také prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řešit by podle mluvčího vlády Václava Smolky měla i možné další přerozdělování ukrajinskch běženců, jak kabinet vyzvala Praha. Ministři se nejspíš dostanou i k prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. To je podle vicepremiéra Víta Rakušana z hnutí STAN podstatné pro ubytovávání ukrajinských běženců. Kabinet nouzový stav vyhlásil na 30 dnů od pátku 4. března, Sněmovna pak odsouhlasila jeho prodloužení do konce května. Na rozdíl od jeho trvání při koronavirové krizi teď neomezuje obyvatele Česka.