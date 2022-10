Vláda chce příští rok na platy státních zaměstnanců vynaložit o 18 miliard víc než letos

Na platy zaměstnanců státu by mělo jít ze státního rozpočtu v příštím roce o 17,9 miliardy korun víc, než kolik předpokládá letošní původně schválený rozpočet. Platy by si tak měly vyžádat celkem 264,3 miliardy korun. Počet míst placených státem se má zvýšit o 7961. Jen v regionálním školství má přibýt 6239 míst. Průměrný plat zaměstnance státu se má v průměru zvýšit o 2361 korun na 42.932 Kč hrubého. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který předložila poslancům. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda trvá na své snaze snižovat počet úředníků, stát ale musí kvůli silnějším ročníkům nabírat učitele, z dlouhodobých strategií pak plyne zvyšování počtů vojáků a policistů. Průměrná mzda v Česku podle údajů Českého statistického úřadu ve druhém letošním čtvrtletí meziročně stoupla o 1696 korun na 40.086 Kč hrubého.