Vláda chce zrušit dotaci, kterou dostávaly Agrofert, Madeta nebo Hamé

Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, v minulosti čerpalo několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, mlékárenská společnost Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve čtvrtek řekl, že od příštího roku bude na dotaci určeno "nula korun". Vláda chce z peněz určených na dotace do zemědělství ze státního rozpočtu ušetřit 10,2 miliardy Kč, více informací zatím neuvedla. Cílem dotační podpory je zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů nebo zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků a podniků pro výrobu krmiv na evropském trhu, uvádí SZIF. Ministr Nekula po představení konsolidačního balíčku řekl, že škrty se mají týkat hlavně dotací pro velké podniky. Agrofert patří do svěřenských fondů předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.