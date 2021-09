Vláda chystá další rozvolnění opatření proti covidu-19, týká se dětí

Ministerstvo zdravotnictví předloží na pondělním zasedání vlády další rozvolnění opatření proti covidu-19. Jak zjistily Seznam Zprávy, mají se dotknout hlavně dětí a studentů. Ti se nejspíše nebudou muset kvůli cestě do školy v přírodě, návštěvě zoo, kroužku nebo divadla testovat či prokazovat, že podstoupili očkování proti koronaviru. A to v případě, že budou z jedné třídy nebo půjde o neměnný sportovní kolektiv. Uvádí se to v návrhu mimořádného nařízení, který Seznam Zprávy mají k dispozici.

Nutné osvědčení o bezinfekčnosti tak nejspíše nebude nutné na kroužky a další volnočasové aktivity pro skupiny nad dvacet dětí v případě, jak se píše v dokumentu, „pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu“.