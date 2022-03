Vláda chystá zavést možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech od ledna 2024. V České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Firmy by tak mohly platit daně v eurech. "Budeme mít jednu ekonomiku a podle typu podniku, jestli je exportér nebo ne, bude mít šanci využít nástroj, který je pro jeho konkrétní podnikání lepší," uvedl ministr. Není to podle něj tolik, co chtějí zastánci eura. "Zase fundamentální odpůrci nás za to kritizují. Přijde mi to jako dobrý nástroj," dodal Stanjura. Se zavedením možnosti počítá programové prohlášení vlády, které nestanovuje přesný termín.