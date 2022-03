Vláda dá pokyn k zahájení tendru na dostavbu Dukovan

Vláda dá v příštím týdnu prostřednictvím ministerstva průmyslu pokyn k zahájení tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Konečného výběru se nebudou moci zúčastnit čínské a ruské firmy. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes řekl České televizi (ČT). Již dříve předseda vlády uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024.

Vláda podle Fialy udělala všechna rozhodnutí, která jsou potřeba k tomu, aby polostátní energetická společnost ČEZ mohla začít pracovat na tendru. "Je potřeba to všechno udělat rychle, začít všechny ty procesy tak, abychom do konce roku 2024 už měli vybraného toho dodavatele, který bude Dukovany stavět," řekl dnes premiér ČT.