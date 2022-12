Vláda je u moci rok, premiér Fiala je s výsledky spokojen

Poslední rok nebyl pro nikoho jednoduchý a ani následující měsíce nebudou snadné. Vláda však dělá vše pro zvládnutí situace. Napsal to dnes premiér Petr Fiala (ODS) na sociálních sítích k prvnímu výročí jmenování své pětikoaliční vlády. Ve svém stanovisku rekapituluje některé úspěchy své vlády a ujišťuje, že vláda pracuje na tom, aby dopady krizí na životy občanů byly co nejmenší. Prezident Miloš Zeman jmenoval Fialovu vládu loni po sněmovních volbách právě 17. prosince. Ve vládě zasedlo pět stran ze dvou koalic. Za koalici Spolu to jsou ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a druhou koalicí jsou Piráti a Starostové.

"Naše země se v důsledku ruské agresivní války na Ukrajině potýká s řadou obrovských výzev, které jsme si ještě nedávno nedokázali představit. Společně s vámi však pracujeme na tom, aby byly dopady krizí na životy nás všech co nejmenší," píše premiér. Připomíná poslední velkou vlnu covidové pandemie a uvádí, že díky spolupráci a zodpovědnosti občanů se ji podařilo zvládnout na výbornou. Na covidovou pandemii však navázala ruská invaze na Ukrajinu a v Evropě tak vypukl největší válečný konflikt od konce druhé světové války, dodává.

Premiér poukazuje například na to, že Česko přijalo víc než 460.000 uprchlíků z Ukrajiny, hlavně žen a dětí. Zmiňuje se i o nedostatku energií a jejich rostoucích cenách. "Zareagovali jsme rychle a zajistili jsme dostatek plynu na tuto zimu – rekordně jsme naplnili zásobníky a zakoupili jsme potřebnou kapacitu v LNG terminálu v Nizozemsku," napsal Fiala. "Odolali jsme tlaku populistů na řadu drahých a nefunkčních zásahů do volného trhu, a i díky tomu nyní tankujeme za předválečné ceny, zatímco v jiných zemích benzin a nafta zdražují a řidiči na ně musejí stát dlouhé fronty," podotkl.