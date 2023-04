Vláda má podle Středuly regulovat ceny potravin využitím zákona o cenách

Vláda by podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly měla kvůli vysokým cenám potravin využít zákon o cenách. Řekl to v dnešním pořadu Partie televize CNN Prima News. Uvedl, že zákon dává vládě nástroje, jak ceny usměrňovat. Podle něho je již 11 procent cen v Česku zákonem určováno a nezpůsobilo to žádné selhání na trhu. Podle Středuly se regulují například ceny léků nebo vody. Podle poradce premiéra a hlavního ekonoma společnosti BH Securities Štěpána Křečka je velkým problémem nedostatečná konkurence na českém trhu a regulace cen může vést k dalšímu snižování konkurence na trhu.

Předseda ČMKOS jako počátky současné ekonomické situace označil již podzim 2021, kdy začaly růst cen energií, přičemž podle něho již loni v lednu odbory s vládou jednaly o tom, aby zákon o cenách použila. Jako příklad uvedl Francii, kde se vláda začátkem letošního března s obchodními řetězci domluvila na tom, že budou tři měsíce nabízet nejnižší možné ceny u vybraného zboží. Podle Středuly na tom obchodníci spolupracují. Jde však o hlídání marží, nikoli zastropování cen, což považuji za nebezpečný krok, dodal.

Křeček řekl, že určování cen potravin může vést k tomu, že regulované zboží poté v obchodech chybí a marže neregulovaných produktů naopak výrazně rostou. Došlo k tomu například v Maďarsku, poznamenal. Regulace je podle něj také řešení pouze na pár měsíců a zároveň to vede k tomu, že se obchodníkům nevyplatí dovážet některé regulované produkty, což vede ke snížení konkurence a následně vyšším cenám. Podle Křečka je ideální situace v Rakousku, kde je velký počet malých zemědělců, kteří si navzájem konkurují a zároveň všichni dbají na vysokou kvalitu své produkce.