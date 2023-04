Vláda by měla do konce pololetí dostat k projednání tzv. Istanbulskou úmluvu

Vláda by měla nejpozději do konce pololetí dostat k projednání Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tedy takzvanou Istanbulskou úmluvu. ČTK to řekl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková uvedla, že by uvítala dřívější termín. Deník N minulý týden informoval o tom, že tři lidovecká ministerstva a kvůli církvím pak také ministerstvo kultury navrhují projednávání a ratifikaci ještě odložit. Úmluvu Česko podepsalo v roce 2016. Aby začala platit, musí ji ratifikovat Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Dokument v ČR vyvolával silné emoce. Důrazně ho odmítali konzervativci či sedm křesťanských církví. Podle zastánců naopak pomůže zlepšit pomoc obětem a představuje i symbol, že násilí je v Česku nepřijatelné. Minulé kabinety projednání a ratifikaci odsouvaly. O odklad požádal už loni začátkem roku i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Dokument ratifikovaly čtyři desítky zemí, nedávno v době války také Ukrajina. Ratifikaci už dřív odmítlo Bulharsko či Maďarsko. Neprovedlo ji Slovensko. Od úmluvy odstoupilo Turecko.