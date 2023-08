Vláda by mohla požádat EK o půjčku ve výši zhruba 20 miliard, původní návrh byl 137 miliard

Česko by si od Evropské komise mohlo půjčit zhruba 20 miliard korun. Jde o výrazně nižší půjčku oproti původnímu plánu, který počítal s více než 137 miliardami korun. Oznámil to ministr školství Mikuláš Bek ze STAN. O finální podobě půjčky by měl vládní kabinet rozhodnout na dnešním zasedání. Stát teď podle Beka bude muset najít jiné zdroje, ze kterých bude financovat například investice do školství. Ty by podle něj mohly pokrýt peníze ze státního rozpočtu. Ministr považuje za důležité nastavit robustní investiční program, který by investice v odvětví nesvazoval horizontem poloviny roku 2026. Půjčka musí být schválena na podzim Radou EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN). Pokud se vyjednávání nezadrhne, bude poté možné v podstatě okamžitě z půjčky čerpat, doplnil Bek.

Členské státy musejí žádost o půjčku předkládat současně s žádostí o změny v už schváleném Národním plánu obnovy. Plán vznikl ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a nastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Půjčky mají splatnost 30 let od data poskytnutí dané tranše.