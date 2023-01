Vláda na dálku schválila úpravu podpory pro ukrajinské uprchlíky

Podpora ukrajinských uprchlíků v Česku se nejspíš změní. Na dálku to schválila vláda. Českému rozhlasu to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Novela upravuje třeba humanitární dávky, doba jejich vyplácení se zkrátí. Návrh počítá i se zavedením evidence běženců. Podle Jurečky to povede k větší transparentnosti systému. Vláda chce taky postupně utlumovat systém nouzového ubytování, které zajišťují kraje. Změny by měly platit od dubna. Novelu teď projedná parlament.

Do řádného středečního jednání kabinet nevypořádal všechny rozpory, proto dnes vláda hlasovala na dálku.