Vláda navrhla odborům dvě varianty růstu platů ve veřejném sektoru. Ani jedna inflaci nedorovná

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na úterním jednání odborářům předložil několik variant na zvýšení platů státních zaměstnanců. Konkrétní částky ale uvést nechtěl. Návrh musí nejdřív projednat pětikoalice, pak o něm Jurečka bude znovu jednat s odboráři. Zvýšení platů podle Jurečky ale zřejmě nepokryje inflaci. "Vláda navrhla dvě řešení. Jedno je takové, že by došlo k propadu reálných platů všech zaměstnanců, a druhé řešení, že by došlo k hlubokému propadu. Takže vláda nepřišla s žádným stanoviskem, které by pro nás bylo akceptovatelné," řekl mluvčí odborových svazů veřejné sféry Pavel Bednář. Požadavek odborů a vládní varianty proberou špičky vládní pětikoalice. Zástupci vládních stran by se s odboráři podle ministra Jurečky měli znovu sejít nejpozději do dvou týdnů.

Marian Jurečka jednal s odboráři a zaměstnavateli také o navýšení minimální mzdy o dva tisíce korun na 18 200 korun. Ani tam ale zatím nenašli dohodu. Znovu jednat by měli v druhé polovině srpna.