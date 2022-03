Vláda navrhne Sněmovně prodloužit nouzový stav do konce května

Nouzový stav by v Česku mohl platit až do konce května - návrh na jeho prodloužení schválila vláda. Posoudit ho teď ještě bude muset Poslanecká sněmovna. Českému rozhalsu to potvrdil ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.. Kabinet nouzový stav zatím vyhlásil 4. března na 30 dnů. Důvodem pro jeho prodloužení je pokračující příliv ukrajinských uprchlíků do České republiky. Ministr vnitra původně šel na jednání s návrhem prodloužit nouzový stav o tři měsíce. Za více než tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu počet uprchlíků v Česku dosáhl podle úterního výroku premiéra 300.000. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Opoziční hnutí ANO prodloužení nouzového stavu blokovat ve Sněmovně nechce, SPD návrh naopak nepodpoří.