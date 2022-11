Vláda navrhuje zrušení víc než 10 tisíc nadbytečných zákonů a nařízení

Zrušit víc než 10 tisíc nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek navrhla dnes vláda. Většina z nich sice formálně platí, v praxi se ale nepoužívají. Po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Návrh teď projedná Sněmovna a Senát. Podle rezortu vnitra by nadbytečné předpisy zatěžovaly připravovaný elektronický systém eSbírka, ve kterém by lidé mohli v budoucnu vyhledávat všechny zákony a mezinárodní smlouvy.

Mezi zrušenými předpisy je třeba nařízení z roku 1918 o zákazu vývozu cukru nebo norma zřizující v tehdejším Československu nejvyšší správní úřady.